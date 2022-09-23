Петербурженка попала в реанимацию. У нее загорелись волосы от плиты

По информации ivbg.ru, 22 сентября в НИИ Скорой помощи доставили женщину с термическим ожогом нескольких частей тела.

По предварительным данным, женщина получила ожоги во время приготовления еды. Пламя от плиты перекинулось на ее волосы.

Врачи диагностировали ожог правого уха, правой щеки, подбородка, шеи, груди, первого пальца левой кисти и пяти пальцев правой кисти. Пострадавшую поместили в ожоговую реанимацию.