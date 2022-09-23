Иномарки столкнулись возле Новоселья. В больнице водитель

По информации ivbg.ru, 23 сентября в 15:10 произошло ДТП на заезде с Волхонского шоссе на КАД возле поселка Новоселье в Ломоносовском районе.

По предварительным данным, произошло боковое столкновение легковых автомобилей марок Mercedes-Benz и Peugeot. В результате ДТП пострадал 36-летний водитель немецкой иномарки. Его госпитализировали.

На место выезжала дежурная смена 153-й пожарно-спасательной части. Спасатели отключили аккумуляторы во избежание возгорания и выставили ограждение.