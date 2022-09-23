Ход отопительного сезона контролирует региональный комитет по ТЭК

«На следующей неделе тепло в домах включат в Бокситогорске. Сейчас идут работы по врезке в газопровод. В Рахьинском поселении решается вопрос о заключении договора аренды инженерных коммуникаций. Сейчас идет заполнение и опрессовка тепловых сетей», — подчеркнул председатель комитета по ТЭК Юрий Андреев.

При возникновении вопросов с теплом они будет оперативно решаться профильным комитетом при содействии ресурсоснабжающих организаций и местных администраций в ближайшее время.

Напомним, периодическое протапливание в районах Ленинградской области стартовало 6 сентября. В первую очередь отопление поступает в социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники, больницы. Затем — в жилые дома. Согласно законодательству, отопительный сезон должен начинаться после 5 дней подряд, когда среднесуточная температура воздуха составляет ниже 8 градусов. Точные даты начала и конца отопительного сезона устанавливают муниципалитеты.