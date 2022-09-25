В деревне Шепелёво открыли памятник герою Великой Отечественной войны Даши Акаеву

На территории деревни Шепелёво открыли «Мемориальный Военно-исторический парк в честь защитников Отечества имени командира 35 Штурмового авиационного полка КБФ майора Даши Акаева».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, 22 сентября в церемонии открытия мемориала приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина («Единая Россия»), депутаты Дмитрий Рытов и Станислав Еремеев (оба -«Единая Россия»), Николай Кузьмин (КПРФ) и Александр Перминов («Справедливая Россия – За правду»). А также первый заместитель руководителя администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Абдула Алаудинов, президент Академии наук Чеченской Республики, заместитель председателя государственной комиссии по исследованию и сохранению историко-культурного наследия Чеченской Республики Джамбулат Умаров.

«Дорогие друзья, дорогие ленинградцы, гости нашего региона! У нас сегодня давно ожидаемое, очень важное для нас знаковое событие, открытие мемориала Защитникам Отечества имени героя Великой Отечественной войны, великого сына чеченского и советского народов, замечательного человека Даши Акаева. Для нас очень важно, что открытие этого мемориала проходит в исторические для нашей страны дни. В дни, когда наши воины вновь защищают нас от нацизма, и среди защитников вновь – славные сыны чеченского народа. Я в мае три недели провела в Мариуполе, видела там наших ребят, видела надписи «Ахмат сила»», — сказала в ходе церемонии Татьяна Тюрина.

Кроме того, она зачитала приветственный адрес от председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина. «Дорогие друзья, сегодня в деревне Шепелёво знаменательное событие открытие Мемориального Военно-исторического парка в честь защитников Отечества. Парк будет носить имя первого чеченского летчика Даши Ибрагимовича Акаева, участника Великой Отечественной Войны, майора, командира 35 Штурмового авиационного полка. В деревне Шепелёво о подвиге летчиков напоминает памятник «Не вернувшимся с боевого задания», который станет частью большого парка. Сейчас, когда вся Европа объявила войну исторической памяти о Великой Отечественной Войне, когда сносятся памятники, открытие мемориального комплекса – это знак благодарности тем людям, которые готовы на подвиг ради других людей», — отметил в своем поздравлении Бебенин.

Мемориальный парк открыт в историческом месте. Здесь в годы войны, в 1941-1944 годах, прошли тяжелые бои за город Ленинград. 7 сентября 1941 году войска 8-й армии совместно со 2-й и 5-й бригадами морской пехоты при поддержке береговой и корабельной артиллерии Балтийского флота остановили наступление стремившихся захватить Ленинград немецких войск на рубеже Керново, Лубаново, Терентьево, Горлово, Порзолово, Петергоф, где создали устойчивую оборону.

Именно перед Воронкой, у рыбачьего селения Керново, где проходил передний край обороны 5-й отдельной бригады морской пехоты, немецкие войска впервые с начала второй мировой войны вынуждены были остановиться и жить в болотной земле долгих два с половиной года.

Балтийский флот поддерживал сухопутные войска на плацдарме огнём корабельной и береговой артиллерии, перевозил войска и грузы. Плацдарм удерживался до начала наступления и соединения советских войск в середине января 1944 года. С Ораниенбаумского пятачка началась операция «Январский гром».

С аэродрома Гора-Валдай 25 февраля 1944 года командир полка майор Акаев повел авиагруппу в составе десяти человек на последнее боевое задание — летчики должны были провести бомбардировку немецкого аэродрома Раквере в Эстонии. Аэродром был стерт с лица земли, однако сам Акаев и еще семеро летчиков погибли в бою, двое выживших оказались во вражеском плену.

Создание парка в честь защитников Отечества было начато в 2015 году. Инициативу местных жителей и представителей муниципалитетов тогда поддержали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Ленобласти Александру Дрозденко. Работы проводились под патронажем петербургского и чеченского региональных отделений Российского военно-исторического общества.