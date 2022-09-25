Мать обнаружила годовалую дочь мертвой в кроватке в Мурино

По информации ivbg.ru, во Всеволожском районе Ленинградской области устанавливаются причины смерти годовалой девочки.

Информация о смерти ребенка в квартире дома на улице Шоссе в Лаврики в Мурино поступила в дежурную часть 24 сентября. Девочку без признаков жизни нашла в кроватке ее мама. По предварительным данным, ребенок ничем не болел.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.