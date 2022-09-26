РИА: Пригожин признался, что владеет группой «Вагнер»

Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии стала называться «Вагнер».

Как пишет РИА Новости, комментарий опубликован на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами, для того чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей — половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть», — рассказал бизнесмен.

Пригожин рассказал, что группа, которая позже стала известна как БТГ «Вагнер», появилась 1 мая 2014 года.