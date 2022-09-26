Власти Грузии с 26 сентября разрешили россиянам переходить границу пешком

Россиянам разрешено переходить границу с Грузией на самокатах или велосипедах. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания.
— В пешем порядке — это значит, на самокатах, велосипедах и так далее. У нас ведь международный автомобильный пункт пропуска, по факту у них должно быть транспортное средство, — говорится в сообщении.
Люди, как подчеркивается, в связи с этим должны соблюдать разновидность пункта пропуска. Также в пограничном управлении добавили, что за неимением велосипеда или самокат человек может проехать пункт пропуска на машине. Пешком пересечь границу нельзя, передает РБК.
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22.09.2022 179