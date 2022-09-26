Что делать, если ошибочно призвали на службу по мобилизации в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Специалисты центра содействия гражданам, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации проконтролируют законность организации, сбор и отправку мобилизованных.

Руководитель регионального отделения Народного фронта Екатерина Машкова рассказала, что делать, когда на службу по частичной мобилизации призвали по ошибке:

Проведение частичной мобилизации в городе должно пройти исключительно в рамках закона. Недопустимо, чтобы сотрудники военкоматов формально подходили к своей работе и призвали не тех, кого следует, только ради выполнения плана. Мы будем проверять все поступившие к нам обращенияРуководитель регионального ОНФ в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.

Как сообщают Невские Новости, петербуржцы могут оставить обращение по телефону регионального исполкома 363-48-35, по электронной почте [email protected], а также в социальных сетях: группах «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Горожан просят указывать свои имя, фамилию, отчество дату рождения, номер военкомата, к которому они прикреплены, кратко описывать ситуацию, с которой они столкнулись, и прилагать фото военного билета.

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26.09.2022 30

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