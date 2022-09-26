Как сообщают Невские Новости, петербуржцы могут оставить обращение по телефону регионального исполкома 363-48-35, по электронной почте [email protected], а также в социальных сетях: группах «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Горожан просят указывать свои имя, фамилию, отчество дату рождения, номер военкомата, к которому они прикреплены, кратко описывать ситуацию, с которой они столкнулись, и прилагать фото военного билета.