Новый туристический путеводитель появился в Волхове

Он будет полезен не только приезжим гостям, но и местным жителям.

По словам главы администрации Волховского района Ленобласти Алексея Брицуна, в Волхове появился новый туристический путеводитель, который был сформирован проектом «Прогулки по Волхову».

Глава администрации отметил, что каждый турист может взять с собой частичку города, получив увлекательный буклет.

— Познакомиться с историей города воинской доблести вы сможете по предложенным маршрутам, — заключил он. Руководитель регионального ОНФ в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.