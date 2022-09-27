Новый туристический путеводитель появился в Волхове

Он будет полезен не только приезжим гостям, но и местным жителям.
По словам главы администрации Волховского района Ленобласти Алексея Брицуна, в Волхове появился новый туристический путеводитель, который был сформирован проектом «Прогулки по Волхову».
Глава администрации отметил, что каждый турист может взять с собой частичку города, получив увлекательный буклет.
— Познакомиться с историей города воинской доблести вы сможете по предложенным маршрутам, — заключил он.Руководитель регионального ОНФ в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.
Вам будет интересно
Причиной стали крупные долги региональным властям. Ресторан не вносил арендную плату с 1 февраля 2020 года по 28 февраля 2021-го. В марте...
26.09.2022 33