В небе над Ленобластью «танцевало» северное сияние — фото

Автор: Александр Селиванов
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В Ленобласти ночью вновь наблюдали северное сияние.

В небе над Ленобластью «танцевало» северное сияние - фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью «танцевало» северное сияние - фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью «танцевало» северное сияние - фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью «танцевало» северное сияние - фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью «танцевало» северное сияние - фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью «танцевало» северное сияние - фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью «танцевало» северное сияние - фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью «танцевало» северное сияние - фото Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto

Очевидцам удалось заснять сполохи над Ленобластью. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

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29.08.2022 285
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