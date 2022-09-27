В небе над Ленобластью «танцевало» северное сияние — фото

В Ленобласти ночью вновь наблюдали северное сияние.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Очевидцам удалось заснять сполохи над Ленобластью. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.
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В Ленобласти ночью вновь наблюдали северное сияние. Очевидцам удалось заснять сполохи над Ленобластью. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото». На...
29.08.2022 285