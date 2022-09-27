Российские синоптики прогнозируют наступление морозов, которых ранее не было на территории Ленобласти в середине осени. Рассказываем, какую погоду ждать ленинградцам в октябре.

О погоде на грядущий месяц в общих чертах

В первые дни октября до 12 числа погода порадует жителей областей Северо-западного федерального округа умеренным теплом. В Северной столице в дневной период ожидается температура в пределах от плюс семи до 14 градусов. В ночное время температура воздуха будет составлять от плюс трех до плюс восьми градусов. Большое количество осадков не ожидается.

Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, во второй половине октября, а именно в 20 числах, в Ленобласти ожидается похолодание до минус пяти градусов. С приближением последнего осеннего месяца температура воздуха может достигнуть от минус 10 до минус 15 градусов. Специалисты утверждают, что таких показателей до этого не было.

Что фиксирует «Яндекс.Погода»?

В соответствии с данными сервиса «Яндекс.Погода», в октябре 2022 года на территории Ленобласти ожидается 10 солнечных дней, 17 облачный и всего четыре с осадками. Минимальная температура воздуха по региону составит шесть градусов, максимальная же будет около плюс 19.

Предполагается, что средняя скорость ветра достигнет 4,8 метров в секунду. Влажность воздуха в Ленобласти в середине осени составит 68%, а давление — 762 миллиметра ртутного столба.

Ожидается, что самым теплым днем с температурой воздуха в 19 градусов станет 5 октября, а холодными со средней температурой по области в 10 градусов 25, 27 и 31 числа месяца.