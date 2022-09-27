ГИБДД стала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров

Незаконно приобретённые диагностические карты начали выявлять благодаря дорожным камерам.

С начала года МВД России аннулировало 25 тыс. документов о прохождении техосмотра, пишет издание «Коммерсант». Для подтверждения факта прохождения техосмотра оператор на сегодняшний день должен предоставить снимки автомобиля непосредственно на пункте ТО. При этом такие фотографии научились фабриковать с помощью фотошопа. В результате автомобилист получает необходимый документ дистанционно.

В МВД России стали проверять дорожные камеры для отслеживания перемещений автомобилей. Если их не находят на записях в районе пункта ТО, то диагностическую карту аннулируют. В ряде случаев ведомство обнаруживает, что конкретная машина вообще отсутствовала в регионе в день, когда она якобы проходила в нём техосмотр.

Также для аннулирования диагностических карт применяют данные системы ГЛОНАСС о перемещении ТС (используется для автобусов и грузовиков, перевозящих опасные грузы), «объяснение владельца ТС и технического эксперта», а также «результаты криминалистического исследования фотоизображений, имеющих признаки видоизменения».

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В течение 3 дней владельца автомобиля уведомляют о выявленном нарушении. Одновременно в суд передают материалы на оператора ТО: ему грозит штраф до 300 тыс. рублей. Кроме этого, изучается мера по отключению мошенников от ЕАИСТО.