На украшение центра Петербурга к Новому году потратят почти 60 млн рублей

Смольный объявил конкурс на украшение центра Петербурга, на это из бюджета города готовы выделить почти 60 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале госзакупок.

Накануне было размещено два аукциона на 20,7 и 37,3 млн рублей. За эти деньги на опорах освещения и тросовых конструкциях в Центральном и Адмиралтейском районах разместят световые композиции, также отдельно стоящие композиции, а деревья украсят гирляндами. Заказчиком работ выступает Городской центр рекламы и праздничного оформления.

Как сообщало ivbg.ru ранее, всего на украшение города к Новому году в Петербурге в этом году готовы потратить более 600 млн рублей, в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Например, на главную елку города заложено чуть более 25,5 млн рублей.