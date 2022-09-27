В Петербурге и Ленобласти кабаны стали чаще выходить к людям в поисках пищи

В Северо-Западном федеральном округе кабаны начали готовиться к наступлению зимы и стали чаще выходить к людям в поисках пищи, об этом рассказали в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

«Активны кабаны преимущественно в ночное время. Именно в этот период пополнения запасов перед зимой увеличивается количество случаев встреч с кабанами. В отличие от лосей, у которых сейчас идет гон, у кабанов гон начнется позже – в конце осени», – рассказали в ведомстве.

Кабаны могут выскочить на дорогу перед проезжающими автомобилями. Обычно кабаны переходят дорогу большими группами, поэтому водителям следует притормозить и пропустить животных. Не рекомендуется издавать громких звуков: кабаны очень пугливы.

Так, 26 сентября, в Сестрорецке кабаны пробежались прямо по центру города рядом с местной администрацией.

Видео: vk.com/newsestroreck

В случае, если встреча произошла в лесу, следует проявить осторожность, так как кабан может нанести тяжелейшие раны. Зверя нужно заранее предупредить о своем приближении, например, издавая звуки. Услышав голос человека, осторожный кабан попытается уйти. Если встречи избежать не удалось, то грибникам следует остановиться и не двигаться. После медленно отойти на безопасное расстояние, не поворачиваясь спиной к зверю.