В возрасте 68 лет скончался певец Борис Моисеев

О кончине певца сообщила его арт-директор.
По информации издания РИА Новости, певец Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет.
Отмечается, что арт-директор артиста, Сергей Горох, обнаружил тело в его квартире на Краснопролетарской улице. Сергей пришел проведать Моисеева после недавно перенесённого инсульта.
Увидев Бориса Михайловича без сознания, он вызвал скорую, но приехавшим врачам оставалось только констатировать смерть. Её причины устанавливаются.
Вам будет интересно
Королева Великобритании занимала престол с 1953 года. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, незадолго до кончины она находилась в своей шотландской резиденции...
08.09.2022 256