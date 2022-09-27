В возрасте 68 лет скончался певец Борис Моисеев

О кончине певца сообщила его арт-директор.

По информации издания РИА Новости, певец Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет.

Отмечается, что арт-директор артиста, Сергей Горох, обнаружил тело в его квартире на Краснопролетарской улице. Сергей пришел проведать Моисеева после недавно перенесённого инсульта.

Увидев Бориса Михайловича без сознания, он вызвал скорую, но приехавшим врачам оставалось только констатировать смерть. Её причины устанавливаются.