Солдат‑срочников могут мобилизовать только после увольнения в запас

Если срок службы заканчивается в октябре 2022 года, то они подпадают под частичную мобилизацию.
Названы условия, при которых мобилизуют солдатов-срочников. Как сообщается на сайте Объясняем.РФ, такое может произойти только после их увольнения в запас.
— Могут мобилизовать солдата-срочника, но только после его увольнения в запас, — сообщается на сайте.
Ответы на все волнующие россиян вопросы по мобилизации даются на данном сайте.
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28.09.2022 67