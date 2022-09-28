Солдат‑срочников могут мобилизовать только после увольнения в запас

Если срок службы заканчивается в октябре 2022 года, то они подпадают под частичную мобилизацию.

Названы условия, при которых мобилизуют солдатов-срочников. Как сообщается на сайте Объясняем.РФ, такое может произойти только после их увольнения в запас.

— Могут мобилизовать солдата-срочника, но только после его увольнения в запас, — сообщается на сайте.

Ответы на все волнующие россиян вопросы по мобилизации даются на данном сайте.