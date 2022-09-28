Ограниченный тираж электронных карт запустят в продажу с 29 сентября.
Как сообщает комитет по транспорту Санкт-Петербурга, карты можно будет приобрести на 20 станциях:
- «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2),
- «Ленинский проспект» (вестибюль 1),
- «Площадь Восстания»,
- «Чернышевская»,
- «Девяткино» (вестибюль 2),
- «Купчино»,
- «Технологический институт»,
- «Невский проспект»,
- «Гостиный двор»,
- «Петроградская»,
- «Проспект Просвещения»,
- «Маяковская»,
- «Владимирская»,
- «Приморская»,
- «Площадь Александра Невского-1»,
- «Ломоносовская»,
- «Улица Дыбенко»,
- «Ладожская», «Адмиралтейская»,
- «Комендантский проспект».