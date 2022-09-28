«Подорожники» обновят дизайн к 115-летию петербургского трамвая

Автор: Анастасия Щербакова
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Ограниченный тираж электронных карт запустят в продажу с 29 сентября.

Как сообщает комитет по транспорту Санкт-Петербурга, карты можно будет приобрести на 20 станциях:

  • «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2),
  • «Ленинский проспект» (вестибюль 1),
  • «Площадь Восстания»,
  • «Чернышевская»,
  • «Девяткино» (вестибюль 2),
  • «Купчино»,
  • «Технологический институт»,
  • «Невский проспект»,
  • «Гостиный двор»,
  • «Петроградская»,
  • «Проспект Просвещения»,
  • «Маяковская»,
  • «Владимирская»,
  • «Приморская»,
  • «Площадь Александра Невского-1»,
  • «Ломоносовская»,
  • «Улица Дыбенко»,
  • «Ладожская», «Адмиралтейская»,
  • «Комендантский проспект».
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    gov.spb.ru

 

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