На границе с Казахстаном появится военный комиссариат

На границе Астраханской области и Казахстана планируется размещение военкомата в ближайшее время.

Об этом 29 сентября заявили в администрации губернатора Астраханской области, пишет РИА Новости. Комиссариат будет расположен на территории Красноярского края.

В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток, — указывается в сообщении властей.

Кроме того, в Красноярском районе введен режим повышенной готовности, поскольку скопление машин и людей привело к нарушению жизнеобеспечения населения.