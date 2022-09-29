На границе с Казахстаном появится военный комиссариат

На границе Астраханской области и Казахстана планируется размещение военкомата в ближайшее время.
Об этом 29 сентября заявили в администрации губернатора Астраханской области, пишет РИА Новости. Комиссариат будет расположен на территории Красноярского края.
В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток, — указывается в сообщении властей.
Кроме того, в Красноярском районе введен режим повышенной готовности, поскольку скопление машин и людей привело к нарушению жизнеобеспечения населения.