Руководство IT-компаний попросили позаботиться о мобилизованных сотрудниках

Минцифры призвало руководства ИТ-компаний выплачивать сотрудникам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, не менее 80 процентов заработной платы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 29 сентября.

— Просим руководителей ИТ-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80 процентов заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что руководствам также стоит оформить полисы добровольного медицинского страхования для семей мобилизованных сотрудников. Это позволит поддержать граждан, которые пошли нести военную службу.