Чиновники Ленобласти учились предотвращать коррупцию

Обучающий семинар для представителей органов исполнительной власти, ответственных за работу по противодействию коррупции прошел в Доме областного Правительства.

В ходе семинара обсуждались актуальные вопросы предупреждения конфликта интересов, возникающего у гражданских служащих и работников государственных учреждений и организаций, подробно разъяснен порядок реализации гражданскими служащими права на выполнение иной оплачиваемой работы.

Закреплению полученных на семинаре знаний способствовала интерактивная часть.

Напомним, что уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность как за получение взятки, так и за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Что такое коррупция и взятка и как им противостоять можно прочитать в специальной брошюре. Сможете ли вы противодействовать коррупции? Тест ivbg.ru.