Чиновники Ленобласти учились предотвращать коррупцию

Автор: Кира Нагорная
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Обучающий семинар для представителей органов исполнительной власти, ответственных за работу по противодействию коррупции прошел в Доме областного Правительства.

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Фото: lenobl.ru

В ходе семинара обсуждались актуальные вопросы предупреждения конфликта интересов, возникающего у гражданских служащих и работников государственных учреждений и организаций, подробно разъяснен порядок реализации гражданскими служащими права на выполнение иной оплачиваемой работы.

Закреплению полученных на семинаре знаний способствовала интерактивная часть.

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Фото: lenobl.ru

Напомним, что уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность как за получение взятки, так и за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Что такое коррупция и взятка и как им противостоять можно прочитать в специальной брошюре. Сможете ли вы противодействовать коррупции? Тест ivbg.ru.

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