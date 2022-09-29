Появились новые подробности взрыва автомобиля известного видеоблогера в Гатчине

Ранее ivbg.ru рассказывал, что вечером 27 сентября в Гатчине Ленобласти неизвестные взорвали автомобиль видеоблогера Андрея Нифедова.
Кроме автомобиля, которому полностью разворотило капот и выбило лобовое стекло, петарда полетела на балкон комнаты, в которой находилась жена блогера с новорожденным ребенком. К счастью, петарда не долетела.
Недоброжелатели не только попали на уличные камеры, но и записали все от первого лица и слили видео в сеть. Злоумышленников разыскивают.
Видео: vk.com/mash.moyka
Также блогер рассказал паблику «Мэш на Мойке», что за пару недель до происшествия к нему уже приходили люди, которых якобы пытались нанять, чтобы те бросили в дом коктейли Молотова. Однако те просто сделали фото, чтобы получить аванс, а потом предупредили Нифедова.
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