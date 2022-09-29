Объединение RestoGR считает ее недоработанной.

С 1 апреля 2023 года вводится цифровая маркировка пивной продукции. Однако петербургские рестораны требуют пересмотреть реформу — сообщают Невские Новости.

По мнению представителя организации, отрасль понесет потери и в конечном итоге все издержки понесет клиент.