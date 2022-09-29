Рестораны Петербурга требуют пересмотра пивной реформы

Автор: Анастасия Щербакова
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Объединение RestoGR считает ее недоработанной.

С 1 апреля 2023 года вводится цифровая маркировка пивной продукции. Однако петербургские рестораны требуют пересмотреть реформу — сообщают Невские Новости.

По мнению представителя организации, отрасль понесет потери и в конечном итоге все издержки понесет клиент.

Мы выступаем за то, чтобы мнение отрасли было учтено в момент запуска этой маркировки. Для того чтобы были понятны цели, конкретно выраженные в цифрах. Пока они для нас не очень очевидны. Потому что за общими словами на тему того, что какой-то процент продукции будет выведен из контрафактного оборота, почему-то коллеги не упоминают, какие затраты понесет честный бизнес, который и сейчас платит больше, чем нечестный. И будет платить еще больше за счет увеличения административной, операционной и финансовой нагрузки в связи с вводом еще дополнительной маркировкиДиректор RestoGR Александр Ружинский

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