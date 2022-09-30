Несанкционированную свалку близи полигона «Новый Свет-Эко» рекультивируют

Петербургским судом были удовлетворены исковые требования Гатчинского городского прокурора о рекультивации земельного участка.

По информации пресс-службы прокуратуры Ленобласти, после проверки проведенной Гатчинской городской прокуратурой было установлено, что близи полигона «Новый Свет-Эко» находится несанкционированная свалка отходов.

Впоследствии Выборгский районный суд постановил, что земельный участок, находящийся в собственности АО «НПК «Р.о.с.промнефть», необходимо рекультивировать.

— В настоящее время указанное исковое заявление рассмотрено и удовлетворено в полном объеме. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле Гатчинской городской прокуратуры, — заключили в пресс-службе.