Что доступно самозанятым в Фонде поддержки предпринимательства?

Региональный Фонд поддержки предпринимательства предоставляет различные меры поддержки для самозанятых граждан. Самозанятые 47 региона могут получить консультации профильных экспертов, а также комплексную услугу «Портфель самозанятого».

Консультации профильных экспертов по маркетингу

Бесплатные консультации проводятся очно или онлайн, продолжительностью не менее 45 минут. На встрече вы сможете получить развернутый, подробный ответ на вопрос по продвижению бизнеса.

Что входит?

анализ аккаунтов самозанятых граждан в социальных сетях, сайта (при наличии) и рекомендации по их совершенствованию

способы продвижения товаров и/или услуг самозанятых граждан в социальных сетях

оформление аккаунта в социальной сети

маркетинговая стратегия продвижения товаров и услуг

Подать заявку на консультации профильных экспертов можно по ссылке

Портфель самозанятого

Самозанятые могут получить бесплатный комплекс услуг «Портфель самозанятого», в который входят необходимые услуги для бизнеса.

Выбрать из предлагаемого перечня можно не менее 2 услуг:

услуги по созданию дизайнерских макетов для полиграфической продукции и интернет-баннеров – дизайнер разработает макет визитки, информационной таблички для выставки и интернет-баннер для аккаунта социальной сети или сайта в персональном стиле и с учётом пожеланий;

услуги фотографа – профессиональные фотографии высокого качества продукции, товаров, салона или студии, которые можно использовать в рекламе, на сайте и в социальных сетях;

услуги по продвижению бизнеса в социальных сетях – маркетологи профессионально оценят ваш аккаунт в социальных сетях или сайт (если есть), дадут экспертное заключение и рекомендации по повышению их эффективности;

участие в мероприятии на площадке центра «Мой бизнес» Ленинградской области – обучение, консультации, лучшие практики, презентация мер государственной поддержки самозанятых граждан Ленинградской области.

По всем вопросам о социальном статусе предпринимательства можно получить информацию в Центре «Мой бизнес» по телефону 88123094688. Напомним, что Фонд предоставляет поддержку как действующим предпринимателям и самозанятым Ленобласти, так и тем, кто только хочет открыть своё дело. Следите за новостями в официальных группах Фонда в социальных сетях и в его Телеграм-канале.