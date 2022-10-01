«Серый» пройдоха объявился в Кингисеппе — фото

Местный житель запечатлел настоящего волка.
В паблике «СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП» в соцсети «ВКонтакте» появились фото от местного жителя, на которых запечатлен волк. Как утверждается, серого разбойника засняли близ реки Касколовка.
— Красавчик. А мы вчера на Сланцевском, ходили за грибами, видели следы лося и медведя, — прокомментировала снимки горожанка Ольга Голубева.
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20.08.2022 613