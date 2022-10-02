174 человека погибли в результате давки на футбольном матче в Индонезии, 180 ранены

По меньшей мере 174 человека погибли и 180 ранены в давке на футбольном матче в Индонезии.
Инцидент произошел в ночь на 2 октября на стадионе в Маланге после матча 11-го тура чемпионата Индонезии между клубами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики проигравшей стороны после игры вышли на поле. Полицейские вынуждены были применить слезоточивый газ, чтобы взять ситуацию под контроль. После этого началась давка.
Видео: РБК
В связи с этим президент Индонезии Джоко Видодо поручил пересмотреть меры безопасности на футбольных матчах и провести тщательное расследование инцидента. Также он приказал Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) остановить все матчи Лиги 1 до завершения расследования.
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