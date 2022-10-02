В военкоматах Петербурга не предусмотрена медкомиссия при частичной мобилизации

Во время частичной мобилизации медкомиссия не проводится. Зам военкома Петербурга Ильфат Абзалов на брифинге в ТАСС объяснил причины такого решения.

Медкомиссия проводится только для призывников на срочную службу, а для тех, кого вызвали в рамках частичной мобилизации, проводится только медосмотр. Соответствующее указание дал замминистра обороны Руслан Цаликов. При этом в каждом районном военном комиссариате есть врач.

«Если гражданин ранее не прибывал в военный комиссариат и не предоставлял соответствующий комплект документов, на основании которого меняется категория годности, он имеет полное право по прибытии в военный комиссариат заявить свои требования в части, касающейся наличия соответствующих заболеваний», – рассказал Абзалов.