Дорожники приступили к асфальтированию моста через Свирь

Специалисты также уже приступили к подключению электричества

Чуть ранее здесь был уложен нижний слой асфальтобетона. На самом мосту используется особое покрытие — литой асфальт. Его особенность в том, что он не требует уплотнения катками, он сам набирает прочность в течение короткого промежутка времени и доставляется на объект с завода в специальных машинах-термосах, разогретый свыше 200 градусов по Цельсию.

Рабочее движение по мосту планируется открыть в 2023 году со значительным опережением графика (контрактный срок окончания работ — 2026 год).

Напомним, что заказчиком строительства моста выступает ГКУ «Ленавтодор». Протяженность двухполосного моста 727 метров, подъездных путей – почти 2 километра. Общая стоимость стройки составляет около четырех млрд рублей.