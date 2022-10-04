H&M начал закрывать свои магазины в России

Шведский ритейлер H&M приступил к закрытию своих магазинов в России.

На данный момент некоторые магазины окончательно прекратили свою работу, при этом в остальных еще проводится распродажа оставшегося на складах ретейлера товара.

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В сентябре в пресс-службе H&M заявили, что магазины компании останутся открытыми в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока. Позже появилась информация о том, что H&M планирует окончательно закрыть свои магазины в России 30 ноября.