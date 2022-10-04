В Европе начали бойкотировать чемпионат мира по футболу в Катаре из-за гибели рабочих — мигрантов

Несколько городов Франции отказались транслировать матчи ЧМ-2022.

К бойкоту чемпионата мира по футболу в Катаре присоединился и Париж. В городе не станут устанавливать большие экраны для трансляции матчей и фан-зоны для болельщиков, заявило агентство Франс Пресс, ссылаясь на зам-мэра города.

Для нас не стоял вопрос установки зон для просмотров матчей по нескольким причинам: первая (причина) — это условия организации этого Кубка мира как экологический аспект, так и социальный, вторая (причина) — это время проведения, тот факт, что он пройдет в декабре, — указано в материале издания.

Причиной бойкота стало отношение к рабочим-мигрантам и число погибших при строительстве стадионов для проведения ЧМ-2022.

К бойкоту ранее присоединились города Лилль, Марсель, Бордо, Страсбург, Нанси, Реймс, Родез.