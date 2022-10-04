Догазификацию частного дома возможно получить в Ленобласти

В регионе предусмотрено субсидирование проведения газа в сам дом.
По информации комитета по топливно-энергетическому комплексу в Ленобласти, в рамках догазификации в газифицированных населенных пунктах бесплатно подводится газ к земельным участкам с домами жителей. В тоже время жители домов могут получить субсидии для газификации внутри дома.
Так, максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет:
- 300 тыс. руб. при подключении газа ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам;
- 200 тыс. руб. – льготным категориям граждан;
- 180 тыс. руб. – остальным собственникам домовладений, прожившим в них не меньше года.
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В тоже время 60 тысяч из этой суммы можно направить на покупку газового оборудования: плиты, котла, водонагревателя.
В Ленобласти установлен Порядок предоставления субсидии из областного бюджета по догазификации, который вы можете изучить пройдя по ссылке.