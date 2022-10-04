В поселок Первомайское проведут всю необходимую инфраструктуру

Местные жители жалуются на отсутствие дорог, уличного освящения и воды.

Житель поселка Первомайское в Выборгском районе, обратился на прямую линию к Александру Дрозденко. По словам мужчины на сегодняшний день, спустя 8 лет, к участкам нормально не подъехать, нет дороги, нет уличного освещения, нет воды.

По информации администрации Выборгского района, в настоящий момент местной администрацией уже заключен муниципальный контракт на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, расположенных по адресу улица Семейная. Проектная документация находится на стадии проверки в Леноблгосэкспертизе.

Отмечается, что специалисты местной администрации находятся на постоянной связи с областным комитетом по строительству в части решения данного вопроса.