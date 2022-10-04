В финском городе Котке демонтировали последний памятник Владимиру Ленину в стране

Автор: Александр Селиванов
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Бюст был перевезён из города Котка в хранилище музея Кюменлааксо.

Руководство культурного учреждения изучает вопрос об использовании памятника для выставок в будущем.

Статуя Ленина работы эстонского художника Матти Варика была получена в дар в 1979 году от города-побратима Котки — Таллина, который тогда входил в состав Советского Союза.

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03.10.2022 153
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