Путин подписал законы о вхождении новых субъектов в состав России

Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

По этим документам, жители новых субъектов со дня включения территорий в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а число российских регионов увеличивается с 85 до 89. Площадь новых субъектов — примерно 113 тысяч квадратных километров, официальное население этих территорий — восемь миллионов человек.