В Минобороны заявили об уничтожении ангара с «Байрактарами» в Николаевской области

Удар по военному аэродрому Вознесенск был нанесен оперативно-тактической ракетой «Искандер».

Вооруженные силы России уничтожили на Украине в Николаевской области ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2».

Также российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть БПЛА в районах населенных пунктов Граково Харьковской области, а также Новочервоное в ЛНР, Старомайорское, Урожайное и Докучаевск в ДНР.

Кроме того, в районе населённого пункта Мураховка Николаевской области уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

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Вместе с тем за сутки в воздухе удалось уничтожить 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области. Ликвидирован один снаряд РСЗО «Ольха» в районе населенного пункта Новая Каховка и две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.