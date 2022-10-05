«Объясняем.рф» назвал незаконным требование для мобилизованных самим покупать экипировку

Отмечено, что Министерство обороны в полном объёме обеспечивает мобилизованных всем, что нужно для службы.

Россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, нельзя обязывать приобретать экипировку для себя на собственные деньги, поскольку это задача Минобороны страны, информирует портал «Объясняем.рф».

Отмечено, что Министерство обороны в полном объёме обеспечивает мобилизованных всем, что нужно для службы. Если призванного заставляют приобрести что-либо из формы или экипировки, нужно жаловаться военному комиссару по месту призыва или командиру воинской части.

Также на портале пояснили, что мобилизованный, если желает, может взять с собой средства личной гигиены, термобелье, фонарик и иные предметы.