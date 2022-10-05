ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Владимир Гунько.
Сержант Владимир Гунько в составе расчета боевой машины
реактивной системы залпового огня оказывал артиллерийскую
поддержку действиям российских разведывательных
подразделений.
Так, в один из дней разведчики обнаружили вооруженное
формирование украинских националистов, готовящихся к
нападению. Командир разведывательной группы
незамедлительно по средствам радиосвязи проинформировал
артиллеристов об этом и сообщил им координаты противника.
Получив информацию, Владимир Гунько, проявляя мастерство,
оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском
ракет РЗСО «Ураган» нанес огневой удар по украинским
радикалам.
Профессионализм, командирское мастерство и личная
самоотверженность сержанта Гунько способствовали
успешному выполнению боевой задачи. В результате действий
артиллеристов были уничтожены: взводный опорный пункт,
одна боевая машина пехоты и до 15 человек личного состава
противника. Это позволило российским военнослужащим
преодолеть оборонительный рубеж боевиков без потерь.