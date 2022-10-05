ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Владимир Гунько.

Сержант Владимир Гунько в составе расчета боевой машины

реактивной системы залпового огня оказывал артиллерийскую

поддержку действиям российских разведывательных

подразделений.

Так, в один из дней разведчики обнаружили вооруженное

формирование украинских националистов, готовящихся к

нападению. Командир разведывательной группы

незамедлительно по средствам радиосвязи проинформировал

артиллеристов об этом и сообщил им координаты противника.

Получив информацию, Владимир Гунько, проявляя мастерство,

оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском

ракет РЗСО «Ураган» нанес огневой удар по украинским

радикалам.

Профессионализм, командирское мастерство и личная

самоотверженность сержанта Гунько способствовали

успешному выполнению боевой задачи. В результате действий

артиллеристов были уничтожены: взводный опорный пункт,

одна боевая машина пехоты и до 15 человек личного состава

противника. Это позволило российским военнослужащим

преодолеть оборонительный рубеж боевиков без потерь.