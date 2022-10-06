На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 46, 74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 671, 673 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций АБ покрытия;
- км 617 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, замена СБО.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 92, 102, 104 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформаций АБ покрытия;
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110, 130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций АБ покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Вам будет интересно
На федеральной трассе А-180 «Нарва» в Ломоносовском и Волосовском районах Ленобласти дважды будут полностью перекрыты два съезда. Как сообщили в ФКУ...
05.10.2022 70
А-180 «Нарва»:
- км 46-53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка водоотводных лотков;
- км 67-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- подъезд к г. Выборгу №1 км 5 – 6 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 15:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 48-52 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков;
- км 47-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 46 — 48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка прикромочных лотков;
- км 2 ограничение скорости движения в сторону Светогорска с 08:00 до 20:00, замена СБО;
- км 5 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, замена СБО.
А-181 «Магистральная»:
- км 117-121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение завышения обочины;
- км 121 (мост через р. Чёрная речка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 06:00 до 15:00, нанесение дорожной разметки;
- км 95-112 ограничение скорости движения в оба направления с 06:00 до 15:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водопропускных лотков;
- км 21+200 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, демонтаж рекламы;
- км 24 – 21 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 33+200 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена дорожного знака;
- км 24-27 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 08:00, мойка разделительной полосы;
- км 50-53 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08600 до 20:00, уборка наносного грунта с разделительной полосы;
- км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 12:00, нанесение дорожной разметки.