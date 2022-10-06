Останки около 500 красноармейцев перезахоронили в Ленобласти в сентябре

В сентябре 2022 года на территории Ленобласти были проведены восемь торжественно-траурных церемоний перезахоронения останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Земле предали останки 466 бойцов.

Поисковики нашли останки в Выборгском, Гатчинском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. На местах боев работали 16 отрядов из Ленобласти и 12 объединений Петербурга, а также поисковики из Новосибирска, Коломны (Московская область), Москвы, Казани и города Радужный (Владимирская область). Поисковикам удалось установить имена 35 красноармейцев.

Фото: Центр Молодежный/ВКонтакте