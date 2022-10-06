Названы уважительные причины для неявки в военкомат после получения повестки

Утрата трудоспособности в связи с болезнью, тяжелое состояние здоровья или похороны близких родственников являются уважительными причинами для неявки в военкомат при получении повестки в рамках частичной мобилизации.

По данным портала «Объясняем.рф«, к близким родственникам относятся мать, отец, ребенок, муж, жена, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, а также усыновители гражданина.

— Препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например, стихийное бедствие), – говорится в сообщении.

Уточняется, что для признания перечисленных причин уважительными необходимо предоставить документальное подтверждение, а при решении проблем получивший повестку должен незамедлительно явиться в военкомат.