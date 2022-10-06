Преподаватель из Ленобласти стала обладателем федеральной премии в области музыкального искусства

Стали известны имена 150 лауреатов премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства 2022 года. В числе победителей — учитель из Ленобласти.

Обладателем федеральной премии стала учитель игры на гуслях во всеволожской Детской школе искусств имени Глинки Виктория Бирюкова. За ее спиной уже более 20 лет преподавательской деятельности, авторские образовательные программы и инструментовки для школьного ансамбля гусляров.

Ранее стало известно, что психолог из Соснового Бора стала лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2022».