Накануне вечером в центре Петербурга заметили свинью. Животное без присмотра спокойно разгуливало по улице Некрасова.
В комментариях к записи некоторые пользователи рассказали, что встречают свинью уже не в первый раз. Беглянку зовут Дуся, она живет на 8-ой Советской улице. Очевидцы вызвали экстренные службы.
Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
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