Накануне вечером в центре Петербурга заметили свинью. Животное без присмотра спокойно разгуливало по улице Некрасова.

В комментариях к записи некоторые пользователи рассказали, что встречают свинью уже не в первый раз. Беглянку зовут Дуся, она живет на 8-ой Советской улице. Очевидцы вызвали экстренные службы.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com