MTV Uutiset: В Финляндии могут полностью отключить электроэнергию

На фоне уменьшения количества газа из Россия в Финляндии думают о способах регулирования и применения резервов энергоресурсов для поддерживания равновесия между потреблением и производством электроэнергии.

Регулирование потребления электроэнергии в Финляндии способно стать причиной полного отключения электричества в стране, утверждает, по сообщению MTV Uutiset, профессор университета Аалто Петер Лунд.

Специалист считает, что на фоне уменьшения количества газа из РФ в Финляндии думают о способах регулирования и применения резервов энергоресурсов для поддерживания равновесия между потреблением и производством электроэнергии. При дисбалансе итоги для страны могут оказаться печальными, вплоть до краха всей энергосистемы.

По убеждению Лунда, деактивация системы электроснабжения потребует восстановления в течение продолжительного периода, так как нужно запускать станции поочередно.