Ректор университета Николай Кропачев и митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий в ходе встречи подписали соглашение о сотрудничестве.

Участники встречи договорились о взаимодействии в деле духовно-нравственного развития и воспитания студентов — сообщает РИА.