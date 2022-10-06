Ректор университета Николай Кропачев и митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий в ходе встречи подписали соглашение о сотрудничестве.
Участники встречи договорились о взаимодействии в деле духовно-нравственного развития и воспитания студентов — сообщает РИА.
Теология – традиционная университетская дисциплина. Замечательно, что она возрождается в таких крупных центрах науки как Санкт-Петербургский университет. От ранней патристики до наших дней – в богословский традиции преломлялись важнейшие ценностно-мировоззренческие традиции. Сейчас на фоне больших вызовов этот ресурс, этот потенциал необходимо осваивать и развиватьпредседатель экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по истории, доктор исторических наук, профессор Павел Шкаренков