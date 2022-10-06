Проезд в Петербурге станет бесплатным для учащихся в вузах детей мобилизованных

Автор: Анастасия Щербакова
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Дополнительные меры поддержки для мобилизованных петербуржцев и их семей готовится в рамках поручения губернатора Александра Беглова.

Обучающиеся по очной форме студенты, ординаторы, аспиранты, адъюнкты получат возможность бесплатно проехаться на метро и социальных маршрутах наземного транспорта — сообщает 78.

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06.10.2022 170
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