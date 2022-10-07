Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране.

«С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены», — приводит его слова агентство Sputnik Беларусь.

Исключением могут быть только индивидуальные решения министра антимонопольного регулирования и торговли или председателя облисполкома, отметил Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что готов гарантировать отсутствие товарного дефицита в стране. И подчеркнул, что на прилавках должна оставаться продукция надлежащего качества в широком ассортименте.