Военкор Коц опубликовал фотографии с места учений мобилизованных в Ленобласти

Мобилизованный россиян, который проходит подготовку в Ленобласти, поделился с военным корреспондентом Александром Коц фотографиями с места подготовки. Фото он опубликовал в своем tg-канале.

Фото: t.me/sashakots

Военнослужащий поделился, что его часть находится в полях почти весь день — с 8.00 до 21.00. Они отрабатывают навыки ведения стрельбы, тактики боя и зачистки. Также занимаются минированием, несмотря на то что их рота не специализируется на этом.