Военкор Коц опубликовал фотографии с места учений мобилизованных в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Мобилизованный россиян, который проходит подготовку в Ленобласти, поделился с военным корреспондентом Александром Коц фотографиями с места подготовки. Фото он опубликовал в своем tg-канале.

Военкор Коц опубликовал фотографии с места учений мобилизованных в Ленобласти подготовка, мобилизованные, мобилизация, Ленобласть, военкор, Александр Коц
Военкор Коц опубликовал фотографии с места учений мобилизованных в Ленобласти подготовка, мобилизованные, мобилизация, Ленобласть, военкор, Александр Коц
Военкор Коц опубликовал фотографии с места учений мобилизованных в Ленобласти подготовка, мобилизованные, мобилизация, Ленобласть, военкор, Александр Коц
Военкор Коц опубликовал фотографии с места учений мобилизованных в Ленобласти подготовка, мобилизованные, мобилизация, Ленобласть, военкор, Александр Коц
Военкор Коц опубликовал фотографии с места учений мобилизованных в Ленобласти подготовка, мобилизованные, мобилизация, Ленобласть, военкор, Александр Коц
Фото: t.me/sashakots

Военнослужащий поделился, что его часть находится в полях почти весь день — с 8.00 до 21.00. Они отрабатывают навыки ведения стрельбы, тактики боя и зачистки. Также занимаются минированием, несмотря на то что их рота не специализируется на этом.

«Вот это реально полезные навыки. Стрельбы — стрельбами, а в землю зарываться надо первым делом», — написал военкор.
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