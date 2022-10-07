Мариупольская площадь появится в Невском районе Петербурга

В Невском районе Петербурга появится новая площадь, которая будет названа в честь города-побратима Мариуполя. Данное решение приняли на заседании Топонимической комиссии.

Новая площадь появится на пересечении Бабушкина и улицы Шелгунова с проспектом Александровской Фермы. Место выбрано не случайно. В 1941-1962 годах часть улицы Шелгунова называлась Мариупольской.

Александр Беглов в ближайшее время подпишет все необходимые документы.