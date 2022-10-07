Правительство утвердило изменения в ПДД касательно электросамокатов и гироскутеров

Правительство России утвердило изменения в правила дорожного движения, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Об этом говорится в сообщении кабмина.
Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили статус средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Теперь:
- перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч;
- проехать по правому краю проезжей части допустимо лишь на дорогах с максимально разрешенной скоростью до 60 километров в час;
- заехать на тротуар разрешено, только если масса СИМ не превышает 35 кг, при этом у пешеходов всегда приоритет;
- пересекать дорогу по пешеходному переходу пользователям СИМов можно только спешившись;
- выезд на дороги на электросамокате разрешен только людям старше 14 лет, само устройство при этом должно иметь тормозную систему, а также фары белого и красного цвета.
Кроме того, для электросамокатов поставят специальные дорожные знаки, по которым можно будет понять, разрешено ли использовать эти средства на конкретной дороге.
Также изменения в ПДД касаются новых дорожных знаков и парковок.
Вам будет интересно
С 1 октября автомобилисты смогут предъявлять водительское удостоверение инспекторам ГИБДД в электронном виде. Эксперимент будет запущен в тестовом режиме, заявил начальник...
21.09.2022 174