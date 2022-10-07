Правительство утвердило изменения в ПДД касательно электросамокатов и гироскутеров

Правительство России утвердило изменения в правила дорожного движения, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Об этом говорится в сообщении кабмина.

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили статус средства индивидуальной мобильности (СИМ).

Теперь:

перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч;

проехать по правому краю проезжей части допустимо лишь на дорогах с максимально разрешенной скоростью до 60 километров в час;

заехать на тротуар разрешено, только если масса СИМ не превышает 35 кг, при этом у пешеходов всегда приоритет;

пересекать дорогу по пешеходному переходу пользователям СИМов можно только спешившись;

выезд на дороги на электросамокате разрешен только людям старше 14 лет, само устройство при этом должно иметь тормозную систему, а также фары белого и красного цвета.

Кроме того, для электросамокатов поставят специальные дорожные знаки, по которым можно будет понять, разрешено ли использовать эти средства на конкретной дороге.

Также изменения в ПДД касаются новых дорожных знаков и парковок.