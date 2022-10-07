Опрос: более 81% россиян доверяют Владимиру Путину

Опрос ВЦИОМ показал, что президенту России доверяет 81,1% граждан.

Президент России Владимир Путин вызывает доверие у 81,1% россиян, а его работу одобряет 76,9%. Такие данные публикует ВЦИОМ 7 октября после опроса.

Также в ходе исследования стало известно, что главе правительства России Михаилу Мишустину доверяет 63,7% респондентов, а деятельность правительства в целом — 51,9%.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий кредитные каникулы мобилизованным гражданам, участникам специальной операции и членам их семей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.